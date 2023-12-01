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Томас Тухель: Вы не знаете, с чем мне пришлось иметь дело в ПСЖ

Германия

Тухель намекнул, что игроки ПСЖ вели себя небезупречно

Томас Тухель: Вы не знаете, с чем мне пришлось иметь дело в ПСЖ

Фото: twitter.com/FCBayern

UA-Футбол
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Тренер "Баварии" Томас Тухель ответил на вопрос о том, чем отличается работа с игроками его нынешней команды от французской, которую немец возглавлял с 2018 по 2020 год.

"У меня было очень немецкое мышление: это когда мы крепко держимся за определенные правила. Определенное поведение, которое должно быть всегда.

Но есть разные способы построить команду. В "ПСЖ", например, правила совсем другие, чем здесь, в Германии. Это помогает мне лучше понимать своих игроков.

Когда я слышу, что здесь, в "Баварии", определенное поведение определенного игрока неприемлемо, я смеюсь и думаю: "Вы не знаете, с чем нам пришлось иметь дело в "ПСЖ"!"

Это меня успокаивает. Я лучше понимаю, почему игроки так себя ведут, даю им больше пространства, чем мог бы раньше, если бы всю свою карьеру провел в Германии", - сказал Тухель.

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