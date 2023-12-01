Бундеслига, 13-й тур

Дармштадт, Штадион ам Белленфалльтор

Дармштадт – Кельн 0:1

Гол: Зельке 60

"Кёльн" выбрался со дна турнирной таблицы, в напряженном поединке переиграв "Дармштадт". Первую выездную победу в сезоне "козлы" добыли благодаря единственному голу Дэви Зельке. Успех позволил подопечным Штеффена Баумгарта покинуть зону вылета – благодаря лучшей разнице мячей в сравнении с их сегодняшним соперником.

Как настоящий матч за 6 очков, матч начался невероятно осторожно. До перерыва болельщики на "Белленфалльторе" не увидели ни единого удара в створ, ни даже опасного подхода до чужих ворот. В составе хозяев Скарке издали влепил немного выше ворот, а у гостей – заблокированный удар Тильманна после неплохо навеса справа.

Дебют второго тайма сопровождался той же картиной. Разве что "Кёльн" стал агрессивнее прессинговать и периодически поджимать хозяев. Так как с игры "козлы" в этом сезоне создают критично мало, надежды были на стандарты. И они оправдались. Дэви Зельке после подачи с углового прострелил Шуэна и забил свой 4-й гол в сезоне и 6-й со стандартов из 10 своей команды в целом.

Затем гости перешли в оборону, но вполне в активном, а главное качественном виде. "Дармштадт" ничегошеньки не создал за финальные полчаса и ушёл с поля проигравшим. Долгожданный сухой матч Швэбе и невероятно важная победа для "козлов" в моральном плане.

Дармштадт: Шуэн, Мюллер (Карич, 82), Кларер, Маглица, Холланд, Хонзак, Нюрнбергер (Стоилкович, 82), Гьясула, Мелем (Кемпе, 24), Скарке (Вильхельмссон, 65), Зайдель (Пфайффер, 65).

Кельн: Швэбе, Килиан (Финкгрефе, 46), Шабо, Хюберс, Хайнц, Кайнц (Вальдшмидт, 46), Любичич, Майна (Олесен, 85), Мартель, Тильманн, Зельке (Тиггес, 73)

Предупреждения: Зайдель 64 – Кайнц 18, Хюберс 68, Зельке 71