Семья Харри Кейна перед Роджеством переедет в свой новый дом в Мюнхене

Как сообщает источник, семья Харри Кейна наконец-то нашла дом в Мюнхене и переедет туда в ближайшие дни.

Поиски дома затруднялись тем, что нужно было найти жилье минимум 7 спальнями, для себя, своей жены, 4 детей, а также для других членов семьи.

Harry Kane has finally found a house in Munich and his family will move over next month. Kane's house-hunting was difficult especially because he was looking for a house with at least 7 bedrooms for himself, his wife, 4 children and also some other family members. Such properties… pic.twitter.com/0kxnYxWXrv