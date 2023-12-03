Аугсбург – Айнтрахт 2:1. Неостановимые фуггеры Торупа

Бундеслига, 13-й тур

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург – Айнтрахт 2:1

Голы: Йенсен 34, Яго 58 – Дамен 78 (аг)

На 76-й минуте Демирович не реализовал пенальти

Аномальная погода в Германии повлекла за собой аномальные результаты. "Аугсбург" впервые за 4 сезона выдал серию из 6 матчей без поражений, в последнем из которых "фуггеры" согрели своих болельщиков очередной победой на заснеженном поле ВВК-Арены.

Как и в случае с возрождением "Майнца", который сегодня впервые проиграл при Яне Зиверте, успехи "Аугсбурга" напрямую связаны со сменой тренера. Во всех этих шести матча командой руководил Йесс Торуп. Ещё один тренд нынешнего сезона – успешный переход с 5-ки защитников на четвёрку, который опять-таки, воскресил "Майнц". А также возродил атаку "Аугсбурга".

Особенно приятной очередную победу (третьей при Торупе) сделало имя соперника. "Айнтрахт" далёк от образца времён Гласнера, да и Коло Муани у них больше нет. Но если есть в Бундеслиге команда, воплощающая понятие солидности, так это "орлы". При Топмёллере победить их – задача трудная, с которой справились до сегодня лишь два коллектива.

Пробить тактически грамотный, взвешенный и академичный "Айнтрахт" весьма непросто. С этим помогла погода – в первом тайме штрафную "Аугсбурга" оборонял густой туман, который куда-то рассосался по перерыву, когда туда перешёл Трапп. Та же погода и скользкое поле положила опорника гостей Ларссона на газон на 34-й минуте, после чего Демирович нашёл Йенсена в чужой штрафной, и Фредрик открыл счёт.

Академичный "Айнтрахт" не спешил расставаться с привычным стилем и рисковать, а когда начал потихоньку наваливаться большими силами, пропустил второй. Тот же Йенсен подал справа, Демирович подработал мяч для Яго, удвоившего перевес.

Но концовка выдалась нервной для хозяев. Демирович мог записывать третье результативное действие за матч, но не реализовал пенальти. А уже через пару минут навес Филиппа Макса привёл ко второму автоголу за последний месяц. Но на большее "орлов" не хватило. 2:1.

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Реджбечай, Дорш (Энгельс, 84) – Йенсен (Варгас, 67), Демирович (Михель, 84), Яго – Титц (Бельо, 76)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо – Бута (Нкунку, 46), Дина-Эбимбе (Якич, 64), Ааронсон (Шаиби, 46), Ларссон (Нганкам, 82), Макс – Мармуш, Кнауфф (Гетце, 64)

Предупреждения: Педерсен 73 – Бута 27