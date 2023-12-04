Нападающий "Баварии" Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть.

"Лучшие защитники, против которых я играл, - это Джон Терри и Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитрый и умный на поле, не зря считается одним из лучших на своей роли.

То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда здорово использовал свой корпус", - приводит слова Кейна Sportskeeda.