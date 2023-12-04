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Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть

Германия

Нападающий Баварии назвал самых сильных соперников

Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий "Баварии" Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть.

"Лучшие защитники, против которых я играл, - это Джон Терри и Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитрый и умный на поле, не зря считается одним из лучших на своей роли.

То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда здорово использовал свой корпус", - приводит слова Кейна Sportskeeda.

В текущем сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и семью результативными передачами.

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Источник:
sportskeeda
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