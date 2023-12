Бавария очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолета

Мюнханская "Бавария" очищала крышу стадиона "Альянц-Арена" от снега с помощью вертолета, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за сильного снегопада стадион оказался под огромным слоем снега, и для его очистки в небо подняли вертолет. От потока ветра, создаваемого лопастями, сугробы осыпались с каркаса стадиона.

Напомним, матч 13-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" - "Унион" был отменен из-за снегопада. Также ранее в СМИ появилась информация, что из-за плохих погодных условий было прекращено авиасообщение в местном аэропорту. Кроме того, сильный снегопад повлиял на функционирование железнодорожного транспорта в Мюнхене.

Сейчас за 12 матчей чемпионата Германии "Бавария" набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь "Унион" после аналогичного количества игр в Бундеслиге заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.

???????????????????????? ????????????????????! ❄️



To avoid snow falling off the roof, the Allianz Arena was cleared of snow today and will be open again to visitors tomorrow.#MiaSanMia pic.twitter.com/Ohxn8QJT21