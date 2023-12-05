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Бавария очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолета
Из-за сильного снегопада стадион оказался под огромным слоем снега
Getty Images
Мюнханская "Бавария" очищала крышу стадиона "Альянц-Арена" от снега с помощью вертолета, сообщает пресс-служба клуба.
Из-за сильного снегопада стадион оказался под огромным слоем снега, и для его очистки в небо подняли вертолет. От потока ветра, создаваемого лопастями, сугробы осыпались с каркаса стадиона.
Напомним, матч 13-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" - "Унион" был отменен из-за снегопада. Также ранее в СМИ появилась информация, что из-за плохих погодных условий было прекращено авиасообщение в местном аэропорту. Кроме того, сильный снегопад повлиял на функционирование железнодорожного транспорта в Мюнхене.
Сейчас за 12 матчей чемпионата Германии "Бавария" набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь "Унион" после аналогичного количества игр в Бундеслиге заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.
???????????????????????? ????????????????????! ❄️— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 3, 2023
To avoid snow falling off the roof, the Allianz Arena was cleared of snow today and will be open again to visitors tomorrow.#MiaSanMia pic.twitter.com/Ohxn8QJT21
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