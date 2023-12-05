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Бавария очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолета

Германия

Из-за сильного снегопада стадион оказался под огромным слоем снега

Бавария очищала крышу стадиона от снега с помощью вертолета

Getty Images

UA-Футбол
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Мюнханская "Бавария" очищала крышу стадиона "Альянц-Арена" от снега с помощью вертолета, сообщает пресс-служба клуба.

Из-за сильного снегопада стадион оказался под огромным слоем снега, и для его очистки в небо подняли вертолет. От потока ветра, создаваемого лопастями, сугробы осыпались с каркаса стадиона.

Напомним, матч 13-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" - "Унион" был отменен из-за снегопада. Также ранее в СМИ появилась информация, что из-за плохих погодных условий было прекращено авиасообщение в местном аэропорту. Кроме того, сильный снегопад повлиял на функционирование железнодорожного транспорта в Мюнхене.

Сейчас за 12 матчей чемпионата Германии "Бавария" набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь "Унион" после аналогичного количества игр в Бундеслиге заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.

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