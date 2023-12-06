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Штутгарт - Боруссия Дортмунд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча претендентов на победу в Кубке в одном матче – смотреть прямую трансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine
После вылета "Баварии" из Кубка Германии, второй по значимости турнир становится желаемым для всех команд, в том числле "Штутгарта" и "Боруссии" Дортмунд, которые входят в группу лидеров в чемпионате.
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Кубок Германии, раунд 1/8
6 декабря 2023. Штутгарт, "MHP Арена"
"Штутгарт" 21:45 "Боруссия" Дортмунд
Телетрансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Штутґарт - Боруссія ДортмундСмотреть трансляцию
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