Штутгарт - Боруссия Дортмунд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После вылета "Баварии" из Кубка Германии, второй по значимости турнир становится желаемым для всех команд, в том числле "Штутгарта" и "Боруссии" Дортмунд, которые входят в группу лидеров в чемпионате.

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Кубок Германии, раунд 1/8

6 декабря 2023. Штутгарт, "MHP Арена"

"Штутгарт" 21:45 "Боруссия" Дортмунд

Телетрансляция – Megogo Футбол 2