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Бавария договорилась о трансфере вингера Гранады
Сумма сделки составит 15 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
Мюнхенская "Бавария" заключила соглашение с "Гранадой" о приобретении полузащитника Брайана Сарагосы. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, сумма сделки составит 15 млн евро, а игрок присоединится к мюнхенцам следующим летом. Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с "Баварией" будет действителен до 2028 года. Сарагоса является воспитанником "Гранады". Он прошел весь путь от академии до основной команды. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Transfermarkt оценивает Сарагосу в 8 млн евро, у игрока есть пункт об отступных в размере 14 млн евро. В нынешнем сезоне Сарагоса провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
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