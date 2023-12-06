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Бавария договорилась о трансфере вингера Гранады

Германия

Сумма сделки составит 15 млн евро

Бавария договорилась о трансфере вингера Гранады

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" заключила соглашение с "Гранадой" о приобретении полузащитника Брайана Сарагосы. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, сумма сделки составит 15 млн евро, а игрок присоединится к мюнхенцам следующим летом. Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с "Баварией" будет действителен до 2028 года. Сарагоса является воспитанником "Гранады". Он прошел весь путь от академии до основной команды. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает Сарагосу в 8 млн евро, у игрока есть пункт об отступных в размере 14 млн евро. В нынешнем сезоне Сарагоса провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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Источник:
Florian Plettenberg
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