Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария официально сообщила, что Сарагоса присоединится к клубу в июле 2024 года
Игрок дебютировал за сборную Испании в октябре 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
Вингер "Гранады" Брайан Сарагоса перейдет в "Баварию" в июле 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.
Отмечается, что футболист подпишет контракт до 30 июня 2029 года. Ранее сообщалось, что немецкий клуб заплатит "Гранаде" 15 млн. евро.
22-летний Брайан Сарагоса является воспитанником "Гранады". Он прошел весь путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн.
В текущем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Всего он сыграл 51 матч за "Гранаду", отметился 10 голами и оформил 3 результативные передачи. Игрок дебютировал за сборную Испании в октябре 2023 года в победном матче с Шотландией (2:0) в квалификации Евро-2024.
Bryan Zaragoza is set to join FC Bayern! ????⚪— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 6, 2023
???? https://t.co/ShPCo6oQ5u#MiaSanMia pic.twitter.com/QTry3HR6hK
Популярное сейчас
- Байден: Отказ в поддержке Украины - это просто безумие
- Россияне имеют три линии обороны, ВСУ уже прошли две, - Минобороны
- Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Гарри Кейн назвал сильнейших защитников, против которых ему приходилось играть
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО