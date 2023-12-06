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Бавария официально сообщила, что Сарагоса присоединится к клубу в июле 2024 года

Германия

Игрок дебютировал за сборную Испании в октябре 2023 года

Бавария официально сообщила, что Сарагоса присоединится к клубу в июле 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Гранады" Брайан Сарагоса перейдет в "Баварию" в июле 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Отмечается, что футболист подпишет контракт до 30 июня 2029 года. Ранее сообщалось, что немецкий клуб заплатит "Гранаде" 15 млн. евро.

22-летний Брайан Сарагоса является воспитанником "Гранады". Он прошел весь путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провел 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Всего он сыграл 51 матч за "Гранаду", отметился 10 голами и оформил 3 результативные передачи. Игрок дебютировал за сборную Испании в октябре 2023 года в победном матче с Шотландией (2:0) в квалификации Евро-2024.

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