Бавария хочет обменяться игроками с Реалом

"Бавария" рассматривает возможность обмену футболистами с мадридским "Реалом". Переговоры между двумя клубами обещают быть сложными в течение ближайших месяцев

Альфонсо Дэвиса СМИ связывают с "Реалом" уже несколько месяцев. Президент клуба Флорентин Перес видит в канадском футболисте идеальное усиление для левого фланга.

Его контракт с "Баварией" истекает в июне 2025 года, но клуб открыт к переговорам. По информации издания "Defensa Central", немцы хотят обменять футболиста на Родриго или Нико Паса.

Отметим, что в этом сезоне Родриго провел 20 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро. Что касается Нико Паса, то он забил 7 голов в 11 матчах за "Реал"

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