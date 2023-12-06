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Бавария хочет обменяться игроками с Реалом
Переговоры между двумя клубами обещают быть сложными
Фото: Bavarian Football Works
"Бавария" рассматривает возможность обмену футболистами с мадридским "Реалом". Переговоры между двумя клубами обещают быть сложными в течение ближайших месяцев
Альфонсо Дэвиса СМИ связывают с "Реалом" уже несколько месяцев. Президент клуба Флорентин Перес видит в канадском футболисте идеальное усиление для левого фланга.
Его контракт с "Баварией" истекает в июне 2025 года, но клуб открыт к переговорам. По информации издания "Defensa Central", немцы хотят обменять футболиста на Родриго или Нико Паса.
Отметим, что в этом сезоне Родриго провел 20 матчей, забил 9 голов и отдал 5 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро. Что касается Нико Паса, то он забил 7 голов в 11 матчах за "Реал"
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