Очередная жертва андердога. Саарбрюкен - Айнтрахт Франкфурт 2:0. Кубок Германии. 1/8 финала. Обзор матча

"Саарбрюкен" вышел в 1/4 финала Кубка Германии. Клуб продолжил удивлять своих болельщиков.

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Пятикратный обладатель Кубка Германии "Айнтрахт" приехал к Саарбрюкену как главный претендент на победу, но потерпел поражение. "Орлы" пропустили два гола во втором тайме от Кая Брюенкера (65') и Луки Кербера (78').

1/8 Кубка Германии. "Ludwigsparkstadion"

"Саарабрюкен" - "Айнтрахт" - 2:0

Гол: К. Брюнкен (64') и Л. Кербер (68')