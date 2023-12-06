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Очередная жертва андердога. Саарбрюкен - Айнтрахт Франкфурт 2:0. Кубок Германии. 1/8 финала. Обзор матча

Германия
Обновлено

Сначала Бавария, теперь Айнтрахт Франкфурт

Очередная жертва андердога. Саарбрюкен - Айнтрахт Франкфурт 2:0. Кубок Германии. 1/8 финала. Обзор матча

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"Саарбрюкен" вышел в 1/4 финала Кубка Германии. Клуб продолжил удивлять своих болельщиков.

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Пятикратный обладатель Кубка Германии "Айнтрахт" приехал к Саарбрюкену как главный претендент на победу, но потерпел поражение. "Орлы" пропустили два гола во втором тайме от Кая Брюенкера (65') и Луки Кербера (78').

1/8 Кубка Германии. "Ludwigsparkstadion"

"Саарабрюкен" - "Айнтрахт" - 2:0

Гол: К. Брюнкен (64') и Л. Кербер (68')

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