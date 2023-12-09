Боруссия Дортмунд - Лейпциг: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Германии

Сегодня в рамках 14 тура Бундеслиги, "Боруссия Дормунт" примет у себя дома "Лейпциг". В таблице "Лейпциг" опережает дортмундскую "Боруссию" всего на одно очко, статистика личных встреч также на пользу "Лейпциг" 4 победы, а у "Боруссии Д" всего одна.

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"Боруссия Дормунт" - "Лейпциг"

9 декабря, 19:30

Прямая трансляция: Setanta Sport