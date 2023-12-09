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Это что было? Айнтрахт - Бавария 5:1. Обзор матча и видео голов
Айнтрахт - Бавария ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.12.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: bundesliga.com
Сегодня в Бундеслиге сенсация. "Бавария" разгромно уступила "Айнтрахту" со счетом 5:1. Гости оказались не готовыми к поединку, ведь перед туром отдыхали в течение 10 дней. "Орлы" первыми повели в счете, забив три мяча. Отыгранный один мяч усилиями Киммиха в раздевалку, казалось, давал надежду "рекордмайстеру". Однако, выйдя на второй тайм, подопечные Тухеля пропустили еще два.
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Кстати, "Бавария" пропустила пять голов в матче "Бундеслиги" впервые после поражения во Франкфурте со счетом 5:1 2 ноября 2019 года.
Бундеслига. 14-й тур
Франкфурт, Дойче банк Парк
Айнтрахт - Бавария 5:1
Голы: Мармуш 12, Дина-Эбимбе 31, 50, Ларсон 36, Кнауфф 60 - Киммих 44
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