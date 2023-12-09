Тухель о поражении 5:1 от Айнтрахта: Желания выиграть эту игру у нас не было

Матч 14-го тура Бундеслиги завершился шокирующим побоищем "Баварии". "Айнтрахт" просто не заметил чемпионов Германии, и сумел забить 5 голов. Мюнхенцы ответили лишь одним.

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель тоже удивлен результатом. Он считает, что его футболисты играли с недостаточной концентрацией.

Мы заслуживали поражения. Это была странная игра. Мы выиграли xG, но Франкфурт сделал все сегодня. Мы не играли хорошо, но счет был немного странным. У нас не так много аргументов. Все виноваты, когда у тебя целая неделя тренировок, а потом так играешь. У нас была хорошая неделя тренировок, но мы все еще не были готовы. Мы должны спросить себя, почему мы начали так, как сегодня. Готовности, желания выиграть игру на выезде сегодня не было.

Пропустить пять мячей без ошибок невозможно. Это произошло сегодня. Нас строго наказали, я думаю, что командной игры сегодня было просто недостаточно - я также являюсь частью команды, за которую отвечаю. Мы критически проанализируем это с командой, а затем перейдем к следующей игре.

Я уверен в своей команде. Дела продолжатся во вторник. Олд Траффорд. Нам нужна реакция там.