Брандт – о поражении от Лейпцига: Мы по крайней мере показали болельщикам, что боремся до конца

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Юлиан Брандт прокомментировал поражение команды в матче против "Лейпцига":

“Мы попробовали все и в конце концов приняли задачу такой, какой она была. Конечно, очень горько, что мы потеряли очень важного игрока в начале. Мы хорошо сыграли и нашли простор.

В конце концов мы по крайней мере показали болельщикам, что боремся до конца, и это сегодня можно отнести в актив команде. Теперь мы должны выигрывать игры и добывать очки”, - сказал Брандт.