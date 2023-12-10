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Брандт – о поражении от Лейпцига: Мы по крайней мере показали болельщикам, что боремся до конца

Германия

Однако с результатами пока не идет

Брандт – о поражении от Лейпцига: Мы по крайней мере показали болельщикам, что боремся до конца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Юлиан Брандт прокомментировал поражение команды в матче против "Лейпцига":

“Мы попробовали все и в конце концов приняли задачу такой, какой она была. Конечно, очень горько, что мы потеряли очень важного игрока в начале. Мы хорошо сыграли и нашли простор.

В конце концов мы по крайней мере показали болельщикам, что боремся до конца, и это сегодня можно отнести в актив команде. Теперь мы должны выигрывать игры и добывать очки”, - сказал Брандт.

"Боруссия" Дортмунд в последних пяти матчах Бундеслиги заработала четыре очка из 15 возможных. Подопечные Терзича занимают пятое место в чемпионате с 10 очками отрыва от первого "Байера", у которого есть еще матч в запасе. В то время в Лиге чемпионов "шмели" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Следующий поединок дортмундцы проведут 13 декабря против ПСЖ в рамках шестого тура группового этапа ЛЧ.

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Источник:
Офіційний сайт Боруссії Д
Опубликовал: Максим Кучер
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