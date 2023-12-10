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Так можно и первое место потерять. Штутгарт - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов

Германия
Обновлено

Штутгарт - Байер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.12.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Так можно и первое место потерять. Штутгарт - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: bundesliga.com

Новина українською

"Байер" теряет очки во втором матче подряд. На этот раз подопечным Хаби Алонсо помешала одноименная команда из "Штутгарта". После травмы вернулся Виртц, который и забил единственный гол гостей.

"Бавария" наступает на пятки действующим лидерам чемпионата. Сейчас между командами разница в 4-и балла, однако у мюнхенского клуба есть матч в запасе.

Бундеслига, 14-й тур
Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена
Штутгарт - Байер 1:1
Голы: Фюрих 40 - Виртц 47

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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