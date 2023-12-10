Так можно и первое место потерять. Штутгарт - Байер 1:1. Обзор матча и видео голов

"Байер" теряет очки во втором матче подряд. На этот раз подопечным Хаби Алонсо помешала одноименная команда из "Штутгарта". После травмы вернулся Виртц, который и забил единственный гол гостей.

"Бавария" наступает на пятки действующим лидерам чемпионата. Сейчас между командами разница в 4-и балла, однако у мюнхенского клуба есть матч в запасе.

Бундеслига, 14-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена

Штутгарт - Байер 1:1

Голы: Фюрих 40 - Виртц 47