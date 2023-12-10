Ульрайх: Мы выигрываем даже тогда, когда играем плохо

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх рассказал о том, над чем их команде надо еще работать и поделился впечатлениями от недавнего переподписания контракта с чемпионами Германии.

В этом сезоне мы выиграли игры, которые, вероятно, проиграли бы в прошлом. Мы выигрывали даже тогда, когда играли плохо. Важно иметь постоянное ощущение успеха, это как у "Баварии". У нас очень сильное нападение. В обороне нам все еще нужно немного больше стабильности и чистых воротах. Мы пропустили много голов, но я думаю, что мы на хорошем пути. Мы будем продолжать развиваться как команда.

Я счастлив, что смог продлить свой контракт с ФК "Бавария" еще на один год. Я с удовольствием хожу на Зебенерштрассе каждый день. Мы поселились здесь как семья. Я думаю, что также останусь здесь после завершения карьеры. Здесь родились наши дети. Мюнхен стал нашим домом. Я все еще чувствую себя хорошо и бодро, мне нравится выполнять здесь свои задачи. Я смотрю из года в год. Я не вижу желания уйти на пенсию в скором будущем.