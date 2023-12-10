Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ульрайх: Мы выигрываем даже тогда, когда играем плохо
Голкипер Баварии о команде и продлении контракта
wikipedia
Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх рассказал о том, над чем их команде надо еще работать и поделился впечатлениями от недавнего переподписания контракта с чемпионами Германии.
В этом сезоне мы выиграли игры, которые, вероятно, проиграли бы в прошлом. Мы выигрывали даже тогда, когда играли плохо. Важно иметь постоянное ощущение успеха, это как у "Баварии". У нас очень сильное нападение. В обороне нам все еще нужно немного больше стабильности и чистых воротах. Мы пропустили много голов, но я думаю, что мы на хорошем пути. Мы будем продолжать развиваться как команда.
Я счастлив, что смог продлить свой контракт с ФК "Бавария" еще на один год. Я с удовольствием хожу на Зебенерштрассе каждый день. Мы поселились здесь как семья. Я думаю, что также останусь здесь после завершения карьеры. Здесь родились наши дети. Мюнхен стал нашим домом. Я все еще чувствую себя хорошо и бодро, мне нравится выполнять здесь свои задачи. Я смотрю из года в год. Я не вижу желания уйти на пенсию в скором будущем.
В сезоне 2023/24 годов Ульрайх сыграл за "Баварию" 12 матчей. Однако, последние 8 игр подряд не имел игровых минут из-за возвращения после травмы Мануэля Нойера.
Популярное сейчас
- Жирона на первом месте, отрыв от Барселоны - семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги
- Ливерпуль вырвался в лидеры, Челси выпал из первой десятки. Турнирная таблица АПЛ
- Миколенко - лучший игрок матча. Украинцы получили оценки за игру Эвертон - Челси
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны