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Ульрайх: Мы выигрываем даже тогда, когда играем плохо

Германия

Голкипер Баварии о команде и продлении контракта

Ульрайх: Мы выигрываем даже тогда, когда играем плохо

wikipedia

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Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх рассказал о том, над чем их команде надо еще работать и поделился впечатлениями от недавнего переподписания контракта с чемпионами Германии.

В этом сезоне мы выиграли игры, которые, вероятно, проиграли бы в прошлом. Мы выигрывали даже тогда, когда играли плохо. Важно иметь постоянное ощущение успеха, это как у "Баварии". У нас очень сильное нападение. В обороне нам все еще нужно немного больше стабильности и чистых воротах. Мы пропустили много голов, но я думаю, что мы на хорошем пути. Мы будем продолжать развиваться как команда.

Я счастлив, что смог продлить свой контракт с ФК "Бавария" еще на один год. Я с удовольствием хожу на Зебенерштрассе каждый день. Мы поселились здесь как семья. Я думаю, что также останусь здесь после завершения карьеры. Здесь родились наши дети. Мюнхен стал нашим домом. Я все еще чувствую себя хорошо и бодро, мне нравится выполнять здесь свои задачи. Я смотрю из года в год. Я не вижу желания уйти на пенсию в скором будущем.

В сезоне 2023/24 годов Ульрайх сыграл за "Баварию" 12 матчей. Однако, последние 8 игр подряд не имел игровых минут из-за возвращения после травмы Мануэля Нойера.

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Бавария (Мюнхен) Свен Ульрайх
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Виктор Иванчук
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