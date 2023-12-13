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Кельн получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники

Германия

Рекордный штраф

Кельн получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники

bhmpics

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ФК "Кельн" получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники перед матчем против гладбахской "Боруссии".

Кельнский клуб заплатит ошеломляющие 595 000 евро. Дерби завершилось победой "Кельна" со счетом 3:1.

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Бундеслига Кельн
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Источник:
Felix Tamsut
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
13.12.2023 в 15:42
Красівоє...
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
13.12.2023 в 15:42
Красівоє...
Ответить
0
0

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