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Кельн получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники
Рекордный штраф
bhmpics
ФК "Кельн" получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники перед матчем против гладбахской "Боруссии".
Кельнский клуб заплатит ошеломляющие 595 000 евро. Дерби завершилось победой "Кельна" со счетом 3:1.
1. FC Köln have received a record-breaking fine for their fans' use of pyrotechnics ahead of the Derby against Gladbach.— Felix Tamsut (@ftamsut) December 13, 2023
The Cologne club will pay a staggering 595,000 (!) euros.
The derby ended with a 3-1 Cologne win.pic.twitter.com/Fo678DV8TE
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13.12.2023 в 15:42
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