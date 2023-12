ФК "Кельн" получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники перед матчем против гладбахской "Боруссии".

Кельнский клуб заплатит ошеломляющие 595 000 евро. Дерби завершилось победой "Кельна" со счетом 3:1.

1. FC Köln have received a record-breaking fine for their fans' use of pyrotechnics ahead of the Derby against Gladbach.



The Cologne club will pay a staggering 595,000 (!) euros.



The derby ended with a 3-1 Cologne win.pic.twitter.com/Fo678DV8TE