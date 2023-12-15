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Боруссия Менхенгладбах - Вердер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Боруссия Менхенгладбах - Вердер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
15-й тур чемпионата Германии откроется противостоянием середняков турнирной таблицы.
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Матч 15-го тура чемпионата Германии состоится в пятницу, 15-го ноября, в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports.
Бундеслига
Боруссия Менхенгладбах - Вердер
Трансляция - Setanta Sports
Трансляція матчу Боруссія Менхенгладбах - ВердерСмотреть трансляцию
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
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