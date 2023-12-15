  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Менхенгладбах - Вердер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Менхенгладбах - Вердер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия

Боруссия Менхенгладбах - Вердер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах - Вердер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

15-й тур чемпионата Германии откроется противостоянием середняков турнирной таблицы.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 15-го тура чемпионата Германии состоится в пятницу, 15-го ноября, в 21:30. Смотреть можно на Setanta Sports.

Бундеслига

Боруссия Менхенгладбах - Вердер

Трансляция - Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Боруссія Менхенгладбах - Вердер
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Киммих хочет нанять агента. Йозуа был единственным игроком Баварии без агента
yellow-arrow
Байер продлил серию без поражений до 23 матчей, разгромив Мольде 5:1
yellow-arrow
Лидер сборной Швеции вскоре перейдет в американский футбольный клуб
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости