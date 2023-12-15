Бундеслига, 15-й тур

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Вердер 2:2

Голы: Райтц 45, 49 – Борре 7, Дукш 76

"Боруссия" и "Вердер" во второй раз в году расписали боевую ничью 2:2 в Менхенгладбахе. Результат для Бремена вполне позитивный, учитывая их хронические проблемы на выезде – до этого в сезоне они набрали лишь один пункт вдали от дома. Гладбах в целом выглядел симпатичнее, но как всегда страдал от постоянной смены настроения, мощно включаясь лишь отрезками.

В каком-то смысле это была битва двух братьев. Более близких команд по манере в Германии найти сложно: домоседы, любят сыграть открыто, напрочь не умеют удерживать счёт. Обе играют в 3-5-2, у обоих серьёзные проблемы в защите. Даже крен атак у обоих постоянно смещён на правый край. Потому исход реально закономерный по всем статьям.

"Боруссия" как всегда начала с привоза. Сеоане всю неделю говорил о важности внимательной игры против опасной пары форвардов Бремена. Но Нико Эльведи, видимо, тренера не слушал. Потому что уже на 7-й минуте Борре отклеился от защитника, и после заброса из глубины от Романо Шмидта чётко замкнул.

Также в первом тайме у "Вердера" был ещё один классный шанс. На этот раз справа прорвался в контратаке Борре, и после его подачи Битенкурт с нескольких метров пробил выше ворот. В целом создавали угрозу до перерыва только гости, но пожалуй Бремен слишком рано прижался, и потому перевес до свистка не удержал.

Онора "Вердер" общими усилиями удерживал, но далеко не все подборы после его бесконечных навесов гости выигрывали. На этот сыграл Робин Хак, отобрав мяч у мягкотелого Шмида и откатил на Райтца, который зарядил со средней дистанции в самый угол.

На этом звезда сборной Германии U-21 не остановился и оформил первый дубль в карьере. В дебюте второго тайма "Боруссия" агрессивно и чётко сыграла в прессинге (единственный раз, когда Сеоане остался доволен игрой в этом компоненте), Хака отправили в контратаку, и резервный нападающий снова классно сыграл в подыгрыше. Пас на Рокко Райтц, тот убрал на замахе Стаге и хладнокровно реализовал.

Всё для "Боруссии" шло хорошо. Они доминировали, периодически что-то создавали впереди – то тонко играл Плеа, то Коне нагло забегал в штрафную, то Райтц пробьёт с обратной стороны сетки. Но как всегда "жеребцов" подвела надёжность сзади. А вернее её отсутствие. Рикошет после простой подачи с фланга вызвал удивление у всей линии обороны. Пока Эльведи и компания разевали ртами, Нджинма зацепился за мяч в штрафной, нашёл в штрафной Дукша, и форвард Бундестим сравнял.

Концовка была нервной. Ошибались все, включая судью, который сначала удалил Крамера, а потом передумал, едва найдя фол на видеоповторе. Но моментов не было – обе команды не хотели упускать хоть какой-то результат.

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Вебер – Онора (Ранос, 87), Вайгль, Коне (Нойхаус, 87), Райтц (Крамер, 81), Нетц – Хак (Нгуму, 81), Плеа (Боржес Санчес, 90)

Вердер: Цеттерер – Юнг, Штарк, Велькович – Вайзер, Битенкур (Линен, 68), Стаге, Шмид (Нджинма, 68), Деман (Агу, 87) – Дукш, Борре