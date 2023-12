Немецкий нападающий Марвин Дукш повторил рекорд "Вердера" 1983 и 1985 годов, а именно забил больше всего голов в гостевых матчах в Бундеслиге.

За 2023 год Дукш забил 10 голов, до этого забито столько мячей в гостевых играх было только у Руди Феллера.

10 - Marvin Ducksch scored 10 away goals in the Bundesliga in 2023, more than any other player. 10 away goals in a calendar year is a joint-club record for a Bremen player and was previously only achieved by Rudi Völler (1983 and 1985).