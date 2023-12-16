  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Марвин Дукш повторил рекорд Вердера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марвин Дукш повторил рекорд Вердера

Германия

Любит забивать в гостевых матчах

Марвин Дукш повторил рекорд Вердера

Фото: SV Werder Bremen

Новина українською

Немецкий нападающий Марвин Дукш повторил рекорд "Вердера" 1983 и 1985 годов, а именно забил больше всего голов в гостевых матчах в Бундеслиге.

Читайте такжеБоруссия М – Вердер 2:2. Бременские домоседы вышли в свет

За 2023 год Дукш забил 10 голов, до этого забито столько мячей в гостевых играх было только у Руди Феллера.

Напомним, на текущий момент, "Вердер" занимает 12 место в Бундеслиге.

По теме
yellow-arrow
Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 16.12.2023
yellow-arrow
Боруссия М – Вердер 2:2. Бременские домоседы вышли в свет
yellow-arrow
Хавбек Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб на правах аренды – инсайдер
Вердер (Бремен) Бундеслига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости