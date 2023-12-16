Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марвин Дукш повторил рекорд Вердера
Любит забивать в гостевых матчах
Фото: SV Werder Bremen
Немецкий нападающий Марвин Дукш повторил рекорд "Вердера" 1983 и 1985 годов, а именно забил больше всего голов в гостевых матчах в Бундеслиге.
За 2023 год Дукш забил 10 голов, до этого забито столько мячей в гостевых играх было только у Руди Феллера.
10 - Marvin Ducksch scored 10 away goals in the Bundesliga in 2023, more than any other player. 10 away goals in a calendar year is a joint-club record for a Bremen player and was previously only achieved by Rudi Völler (1983 and 1985). Wanderlust. #BMGSVW #BL pic.twitter.com/hIgiB3SBLw— OptaFranz (@OptaFranz) December 15, 2023
Напомним, на текущий момент, "Вердер" занимает 12 место в Бундеслиге.
Популярное сейчас
- Шольц рассказал, как отправил Орбана пить кофе во время голосования относительно Украины
- Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?
- "Он сделал это все таким простым". Якуб Кивер рассказал, как Зинченко представил его в Арсенале
- Бавария готова попрощаться со звездными нападающим и защитником
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО