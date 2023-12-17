Кейн заболел перед матчем Баварии против конкурента в турнирной таблице. Однако сыграть он сможет

Сегодня, 17 декабря, "Бавария" проведет матч против "Штутгарта" в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Sky сообщает, что основной нападающий мюнхенцев Харри Кейн заболел незадолго до этой игры.

Главный тренер "пивоваров" Томас Тухель на пресс-конференции в пятницу заявил, что "Харри немного болен". Источник добавляет, что у нападавшего обнаружили инфекцию. Он пропустил тренировку в течение недели, но в субботу уже занимался полноценно.

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Напомним, что в прошлый вторник он провел все 90 минут в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в Англии.

В настоящее время Кейн – лучший бомбардир чемпионата Германии. В его активе 18 голов и пять асистов. На второй позиции в этом рейтинге идет как раз нападающий сегодняшнего соперника Серу Гирасси (16+1).

В настоящее время "Бавария" идет на втором месте в Бундеслиге, а "Штутгарт" занимает четвертую позицию. Между командами разрыв в один зачетный пункт, хотя у мюнхенцев есть еще матч в запасе.