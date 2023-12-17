Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн заболел перед матчем Баварии против конкурента в турнирной таблице. Однако сыграть он сможет
Харри столкнулся с определенными проблемами
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 17 декабря, "Бавария" проведет матч против "Штутгарта" в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Sky сообщает, что основной нападающий мюнхенцев Харри Кейн заболел незадолго до этой игры.
Главный тренер "пивоваров" Томас Тухель на пресс-конференции в пятницу заявил, что "Харри немного болен". Источник добавляет, что у нападавшего обнаружили инфекцию. Он пропустил тренировку в течение недели, но в субботу уже занимался полноценно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в прошлый вторник он провел все 90 минут в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в Англии.
В настоящее время Кейн – лучший бомбардир чемпионата Германии. В его активе 18 голов и пять асистов. На второй позиции в этом рейтинге идет как раз нападающий сегодняшнего соперника Серу Гирасси (16+1).
В настоящее время "Бавария" идет на втором месте в Бундеслиге, а "Штутгарт" занимает четвертую позицию. Между командами разрыв в один зачетный пункт, хотя у мюнхенцев есть еще матч в запасе.
Популярное сейчас
- Яремчук не забил, чемпион не выиграл. Валенсия - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
- Менеджер Эвертона раскрыл подробности травмы Миколенко
- Яремчук отыграл час против Барселоны. Известна оценка украинца за матч
- Харри Кейн - первый игрок, который оформил 30 результативных действий в этом сезоне
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО