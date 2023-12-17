Байер – Айнтрахт 3:0. Бонифасе и Виртц гарантируют Леверкузену зимнее чемпионство

Бундеслига, 15-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Айнтрахт 3:0

Голы: Бонифасе 14, Фримпонг 51, Виртц 57

Байер: Градецки – Та, Тапсоба, Коссуну – Фримпонг (Телла, 82), Джака, Паласиос (Инкапиэ, 82), Гримальдо – Хофманн (Гложек, 83), Виртц (Амири, 87) – Бонифасе (Шик, 72)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох (Смолчич, 64), Пачо – Бута, Гетце (Схири, 64), Ларссон (Баум, 73), Нкунку – Дина-Эбимбе (Хеуге, 72), Кнауфф – Шаиби (Нганкам, 82)

Предупреждения: Паласиос 12 – Гетце 33, Пачо 90+1

"Байер" вернулся на победную тропу, разгромив на своём поле "Айнтрахт". Залогом успеха стали мощные перфомансы Бонифасе и Виртца, ассистировавших друг другу. Таким образом "фармацевты" гарантировали себе зимнее чемпионство, которое не уйдёт от них даже в случае сенсации в среду против "Бохума". Также Леверкузен повторил немецкий клубный рекорд, не проиграв ни один из стартовых 24 матчей с начала сезона.

Недавние обидчики "Баварии" весьма солидно сдерживали хозяев в первом тайме. "Айнтрахт" снова классно работал без мяча. Главной целью их прессинга был не скорейший возврат мяча, а торможение атак соперника, и они в этом преуспели. 2 удара за тайм от лучшей команды страны – шикарный показетель.

Такая манера смутила "Баварию" в минувшем туре, которая из-за неряшливого билд-апа накликала беду на ворота Нойера. Но "Байер" не форсировал игру, не рисковал без необходимости, грамотно действовал позиционно и в итоге весьма быстро повёл. Бонифасе получил пас от Виртца в быстро атаке, смело зашёл в коробку и пробил из-под защитника – Трапп ошибся и пустил мяч под рукой.

Кроме голевой атаки до перерыва у "Байера" не было ничего, за исключением опасного штрафного в исполнении Гримальдо. Впрочем, ровно как и у гостей, главный голеадор которых Омар Мармуш пропускал игру из-за перебора карточек. И Хаби Алонсо это вполне устраивало.

Рисунок второй половины был ровно противоположный. "Айнтрахт" добавил в агрессии, но никаких дивидендов им это не принесло. "Байер" играючи разбирался с их прессингом, растягивал оборону, выдергивал защитников из линии и стягивал их к те зоны, которые им было надо.

Вторая голевая атака в этом плане была образцовой. В дебюте тайма "Байер" стянул большую часть команды гостей на правый фланг провокационными стеночками. Это освободило левое крыло, где под удобную передачу Паласиоса открылся Бонифасе. Нигериец во второй раз Траппа не пробил, зато Фримпонг первым примчался на добивание.

Через 5 минут Бонифасе вернул долг Виртцу, запустив того один на один с центра поля. Фло разобрался как всегда мастерски, изящно перекинув вратаря парашютом. До финального свистка разрыв мог не раз увеличиться, но везение спасло "орлов" от позорного счёта.

Виртц едва не положил ещё один красавец-гол, но на пути дубля стала перекладина. Инкапье после прострела Телла попал в штангу. Тот же Телла в компенсированное время имел фактически буллит с центра поля, но откровенно затянул с ударом. 3:0. "Байер" не сбавляет оборотов.