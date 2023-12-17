Забронировали золото перед новым годом. Байер - Айнтрахт 3:0. Обзор матча и видео голов

Команда Хаби Алонсо разгромила на своем поле "Айнтрахт" (3:0). По голу забили Бонифейс, Фримпонг и Виртц. Это была 12 победа "Байера" в 15 турах Бундеслиги.

Даже если "Бавария" выиграет свои два матча (против "Штутгарта" сегодня и у Вольфсбурга в следующем туре), "Байер" останется недосягаемым для чемпиона.

Зимняя пауза в чемпионате Германии продлится с 21 декабря по 12 января.

Бундеслига, 15-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Айнтрахт 3:0

Голы: Бонифасе 14, Фримпонг 51, Виртц 57