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Забронировали золото перед новым годом. Байер - Айнтрахт 3:0. Обзор матча и видео голов
Байер - Айнтрахт ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.12.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: bundesliga.com
Команда Хаби Алонсо разгромила на своем поле "Айнтрахт" (3:0). По голу забили Бонифейс, Фримпонг и Виртц. Это была 12 победа "Байера" в 15 турах Бундеслиги.
Даже если "Бавария" выиграет свои два матча (против "Штутгарта" сегодня и у Вольфсбурга в следующем туре), "Байер" останется недосягаемым для чемпиона.
Зимняя пауза в чемпионате Германии продлится с 21 декабря по 12 января.
Бундеслига, 15-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер - Айнтрахт 3:0
Голы: Бонифасе 14, Фримпонг 51, Виртц 57
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