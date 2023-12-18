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Кейн забил 51 гол в 2023-м году и обогнал Роналду и Холанда
Харри разрывает Бундеслигу
Фото: bundesliga.com
Харри Кейн стал третьим футболистом, который забил 50 голов в 2023 году.
Форвард "Баварии" дважды поразил ворота "Штутгарта" в 15-м туре Бундеслиги (3:0). .
Кейн по голам за клуб и сборную в этом году обогнал Эрлинга Холанда и Криштиану Роналду (оба забили по 50 мячей). У нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе 49 голов.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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