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Харри Кейн второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца

Германия
Обновлено

Лучший игрок Баварии в ноябре

Харри Кейн второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца

Фото: bundesliga.com

Новина українською

Английский футболист Гарри Кейн был признан лучшим игроком "Баварии" в ноябре. Об этом сообщили на официальном веб-сайте клуба.

Нападающий победил в зрительском голосовании, набрав 56% голосов. Конкурентами Гарри были голкипер Мануэль Нойер (14%) и вингер Лерой Сане (7%).

Кейн был признан лучшим игроком второй раз подряд. В течение месяца англичанин отметился восемью голами во всех турнирах. Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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