Харри Кейн второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца

Английский футболист Гарри Кейн был признан лучшим игроком "Баварии" в ноябре. Об этом сообщили на официальном веб-сайте клуба.

Нападающий победил в зрительском голосовании, набрав 56% голосов. Конкурентами Гарри были голкипер Мануэль Нойер (14%) и вингер Лерой Сане (7%).

Кейн был признан лучшим игроком второй раз подряд. В течение месяца англичанин отметился восемью голами во всех турнирах. Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.