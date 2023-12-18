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Харри Кейн второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца
Лучший игрок Баварии в ноябре
Фото: bundesliga.com
Английский футболист Гарри Кейн был признан лучшим игроком "Баварии" в ноябре. Об этом сообщили на официальном веб-сайте клуба.
Нападающий победил в зрительском голосовании, набрав 56% голосов. Конкурентами Гарри были голкипер Мануэль Нойер (14%) и вингер Лерой Сане (7%).
Кейн был признан лучшим игроком второй раз подряд. В течение месяца англичанин отметился восемью голами во всех турнирах. Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 110 миллионов евро.
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Источник:fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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