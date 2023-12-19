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Немецкий клуб ведет переговоры о подписании полузащитника Элмаса
Лейпциг уже сделал первое предложение
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Немецкий "Лейпциг" хочет осуществить трансфер полузащитника "Наполи" Элифа Элмаса. Об этом сообщает издание Тһе Аthletic.
Клуб уже сделал первое предложение в размере 25 миллионов евро. 24-летний футболист, вероятно, подпишет с "Лейпцигом" контракт до 2028 года.
Игрок Северной Македонии провел 16 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.
????????⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023
Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024.
It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC
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