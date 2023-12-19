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Немецкий клуб ведет переговоры о подписании полузащитника Элмаса

Германия

Лейпциг уже сделал первое предложение

Немецкий клуб ведет переговоры о подписании полузащитника Элмаса

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Немецкий "Лейпциг" хочет осуществить трансфер полузащитника "Наполи" Элифа Элмаса. Об этом сообщает издание Тһе Аthletic.

Клуб уже сделал первое предложение в размере 25 миллионов евро. 24-летний футболист, вероятно, подпишет с "Лейпцигом" контракт до 2028 года.

Игрок Северной Македонии провел 16 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.

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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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