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Томас Тухель: Зимой Бавария постарается подписать двух игроков

Германия

Тренер Баварии рассказал о трансферных планах клуба

Томас Тухель: Зимой Бавария постарается подписать двух игроков

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал о количестве футболистов, которых хочет приобрести мюнхенский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно.

"Возможно, нам понадобятся два новых игрока. Хотя если кто-то из потенциальных новичков может играть сразу на нескольких позициях, тогда, в принципе, будет достаточно и одного подписания.

Мы знаем, что в январе сложно найти достойных футболистов для усиления команды. Нам понадобятся терпение и оптимизм", - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Напомним, прошлым летом ряды "Баварии" пополнили четыре футболиста. К мюнхенской команде присоединились защитники Ким Мин Дже и Рафаэл Геррейру, полузащитник Конрад Лаймер и нападающий Харри Кейн.

Сейчас "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Тухеля набрали 38 очков после 15 туров и отстают от лидера "Байера" на четыре балла. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы в двухматчевом противостоянии сразятся с "Лацио".

Ранее стало известно, что "Бавария" близка к продолжению сотрудничества с форвардом Томасом Мюллером.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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