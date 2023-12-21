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Гендиректор Баварии: Дверь в Суперлигу для нас закрыта!

Германия

Ян-Кристиан Дрезен заявил, что мюнхенский клуб не будет участвовать в Суперлиге

Гендиректор Баварии: Дверь в Суперлигу для нас закрыта!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Баварии" и вице-председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Ян-Кристиан Дрезен заявил, что мюнхенский клуб не будет участвовать в Суперлиге.

"Мы приняли к сведению решение Европейского суда. Однако это не меняет позиции "Баварии" и позиции ECA о том, что такое соревнование будет представлять собой посягательство на важность национальных лиг и стабильность европейского футбола. Бундеслига - фундамент для "Баварии", так же как все национальные лиги являются фундаментом для европейских футбольных клубов.

Поэтому наш долг и наше глубокое убеждение - укреплять их, а не ослаблять. Мы также поддерживаем европейские клубные соревнования под эгидой УЕФА. Итак, еще раз абсолютно ясно: дверь в Суперлигу для "Баварии" остается закрытой", - приводит слова Дрезена официальный сайт "Баварии".

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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