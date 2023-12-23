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Забивал в ворота сборной Украины. РБ Лейпциг в ближайшие часы оформит трансфер игрока Наполи

Германия
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В этом сезон он потерял статус регулярного игрока

Забивал в ворота сборной Украины. РБ Лейпциг в ближайшие часы оформит трансфер игрока Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli/Автор - невідомий

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Элиф Эльмас очень близок к переходу в "Лейпциг". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня утром он отправится в Германию для медицинского обследования – для него уже забронирован рейс. Контракт будет подписан во второй половине дня.

"Наполи" подтвердило, что готово отпустить футболиста.

С лета 2019 года Эльмас провел 189 матчей в футболке "неаполитанцев", записав в свой актив 30 результативных действий (19+11). В частности, в прошлом, чемпионском, розыгрыше чемпионата он сыграл 36 поединков.

В текущем сезоне полузащитник потерял статус регулярного игрока. В рамках Серии А он провел 334 минуты в 11 матчах, всего четыре раза появившись в старте.

Эльмас – основной национальный футболист сборной Северной Македонии. На его счету три гола в прошлой квалификации на ЧЕ-2024, один из которых – в ворота сборной Украины.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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