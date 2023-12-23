Получил штраф в 420 тысяч евро. Легендарный голкипер применил бензопилу, чтобы разрешить конфликт с соседом

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн получил от суда штраф в размере 420 тысяч евро. Об этом сообщает DW.

В июле прошлого года он повредил соседский гараж бензопилой. Спор произошел из-за того, что это сооружение закрывало Леманну вид на озеро Штарнберг из его дома. Экс-футболист с бензопилой проник в новый гараж своего соседа и спилил балку крыши.

По словам судьи Тани Вальтер, Леманн "постоянно выдавал себя жертвой системы правосудия, однако он был не жертвой, а преступником и представил в суде возмутительные истории в свою защиту".

Прокурор требовал, кроме штрафа, еще и условного наказания сроком на 10 месяцев для Йенса. По его мнению, Леманн хотел совершить самосуд и навредить своему соседу.

В первый день суда Леманн признался, что зашел в гараж с бензопилой в руке, но утверждал, что это случайно, что он нес ее в это время. Он сказал, что ничего не помнит об этом инциденте.

В активе Леманна 61 матч в составе национальной сборной Германии. В том числе завоевал бронзу домашнего Чемпионата мира-2006 в роли основного футболиста. Также он выступал за "Арсенал", "Боруссию" Дортмунд, "Шальке", "Милан" и "Штутгарт".