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Директор Байера: Не отпустим ни одного игрока
Потому что все работает как механизм
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" продолжает удивлять Германию и весь футбольный мир. Леверкузенцы до сих пор не проигрывали в этом сезоне ни в одном турнире: первое место в Бундеслиге, первое место в группе Лиги Европы и борьба за Кубок Германии.
Директор "Байера" Саймон Рольфес уверяет, что клуб не продаст ни одного игрока в ближайшее время.
Все остаются. Мы не отпустим ни одного игрока зимой, - сказал Рольфес.
Следующий матч "Байера" запланирован уже на 2024 год. 7 января они сыграют товарищескую игру с "Венецией", а через неделю с "Аугсбургом" в Бундеслиге.
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