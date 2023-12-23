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Директор Байера: Не отпустим ни одного игрока

Германия

Потому что все работает как механизм

Директор Байера: Не отпустим ни одного игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" продолжает удивлять Германию и весь футбольный мир. Леверкузенцы до сих пор не проигрывали в этом сезоне ни в одном турнире: первое место в Бундеслиге, первое место в группе Лиги Европы и борьба за Кубок Германии.

Директор "Байера" Саймон Рольфес уверяет, что клуб не продаст ни одного игрока в ближайшее время.

Все остаются. Мы не отпустим ни одного игрока зимой, - сказал Рольфес.

Следующий матч "Байера" запланирован уже на 2024 год. 7 января они сыграют товарищескую игру с "Венецией", а через неделю с "Аугсбургом" в Бундеслиге.

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Байер (Леверкузен)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Виктор Иванчук
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