Директор Байера: Не отпустим ни одного игрока

"Байер" продолжает удивлять Германию и весь футбольный мир. Леверкузенцы до сих пор не проигрывали в этом сезоне ни в одном турнире: первое место в Бундеслиге, первое место в группе Лиги Европы и борьба за Кубок Германии.

Директор "Байера" Саймон Рольфес уверяет, что клуб не продаст ни одного игрока в ближайшее время.

Все остаются. Мы не отпустим ни одного игрока зимой, - сказал Рольфес.

Следующий матч "Байера" запланирован уже на 2024 год. 7 января они сыграют товарищескую игру с "Венецией", а через неделю с "Аугсбургом" в Бундеслиге.