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Бонуччи может вернуться в Серию А. Рома считает его подходящим кандидатом

Германия
Обновлено

Переход может произойти зимой

Бонуччи может вернуться в Серию А. Рома считает его подходящим кандидатом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Sportmediaset, защитник "Униона" Леонардо Бонуччи может вернуться в чемпионат Италии.

Как говорится в источнике, руководство "Ромы" заинтересовалось 36-летним защитником Леонардо Бонуччи из-за травмы Смоллинга и вызова Ндики на Кубок Африканских наций. Бывший игрок "Ювентуса" кажется подходящей кандидатурой, поскольку он имеет опыт в Серии А.

Напомним, Бонуччи перешел в "Унион" из "Ювентуса" прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне за "Унион" Бонуччи провел 9 игр и забил один гол.

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Источник:
Sportmediaset.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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