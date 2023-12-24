Бонуччи может вернуться в Серию А. Рома считает его подходящим кандидатом

Как сообщает Sportmediaset, защитник "Униона" Леонардо Бонуччи может вернуться в чемпионат Италии.

Как говорится в источнике, руководство "Ромы" заинтересовалось 36-летним защитником Леонардо Бонуччи из-за травмы Смоллинга и вызова Ндики на Кубок Африканских наций. Бывший игрок "Ювентуса" кажется подходящей кандидатурой, поскольку он имеет опыт в Серии А.

Напомним, Бонуччи перешел в "Унион" из "Ювентуса" прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне за "Унион" Бонуччи провел 9 игр и забил один гол.