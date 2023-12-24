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Бонуччи может вернуться в Серию А. Рома считает его подходящим кандидатом
Переход может произойти зимой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sportmediaset, защитник "Униона" Леонардо Бонуччи может вернуться в чемпионат Италии.
Как говорится в источнике, руководство "Ромы" заинтересовалось 36-летним защитником Леонардо Бонуччи из-за травмы Смоллинга и вызова Ндики на Кубок Африканских наций. Бывший игрок "Ювентуса" кажется подходящей кандидатурой, поскольку он имеет опыт в Серии А.
Напомним, Бонуччи перешел в "Унион" из "Ювентуса" прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне за "Унион" Бонуччи провел 9 игр и забил один гол.
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