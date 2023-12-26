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Форвард Баварии поделился своими целями на ближайшее время

Германия

Бундеслига и Лига чемпионов - это то, что я хочу выиграть с Баварией (с)

Форвард Баварии поделился своими целями на ближайшее время

Фото: bundesliga.com

Новина українською

Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими целями на ближайшее время.

"Бундеслига и Лига чемпионов - это то, что я хочу выиграть с "Баварией". А Чемпионат Европы - с Англией. Команды, в которых я играю, действительно имеют шанс получить эти трофеи. Цель сборной Англии - это Евро, мы были близки, чтобы победить в прошлом турнире".

Харри Кейн сыграл 22 матча, забил 25 голов и отдал 8 ассистов во всех турнирах этого сезона.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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