Форвард Баварии поделился своими целями на ближайшее время

Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими целями на ближайшее время.

"Бундеслига и Лига чемпионов - это то, что я хочу выиграть с "Баварией". А Чемпионат Европы - с Англией. Команды, в которых я играю, действительно имеют шанс получить эти трофеи. Цель сборной Англии - это Евро, мы были близки, чтобы победить в прошлом турнире".