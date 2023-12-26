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Форвард Баварии поделился своими целями на ближайшее время
Бундеслига и Лига чемпионов - это то, что я хочу выиграть с Баварией (с)
Фото: bundesliga.com
Форвард "Баварии" Харри Кейн поделился своими целями на ближайшее время.
"Бундеслига и Лига чемпионов - это то, что я хочу выиграть с "Баварией". А Чемпионат Европы - с Англией. Команды, в которых я играю, действительно имеют шанс получить эти трофеи. Цель сборной Англии - это Евро, мы были близки, чтобы победить в прошлом турнире".
Харри Кейн сыграл 22 матча, забил 25 голов и отдал 8 ассистов во всех турнирах этого сезона.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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