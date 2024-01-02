Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарри Кейн - лучший игрок 2023 года по системе "гол+пас" в топ-5 лиг Европы
Кейн стал лучшим по количеству результативных действий
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Гарри Кейн стал лучшим игроком 2023 года в топ-5 европейских лиг по количеству результативных действий.
У англичанина суммарно 45 голов и ассистов, первую часть года он еще провел в "Тоттенхэме".
По 39 результативных действий имеют Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Мохамед Салах ("Ливерпуль"), они делят второе место. У Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити") - 38.
34 у Лаутаро Мартинеса ("Интер") и Антуана Гризманна ("Атлетико"), 33 у Луи Опенда ("Ланс"/"Лейпциг"), 32 у Олли Уоткинса ("Астон Вилла").
Напомним, Кейн перешел в "Баварию" в августе 2023 года.
Популярное сейчас
- Коноплянка уже три месяца не получает зарплату в ЧФР Клуж - Источник
- "Суркисы очень смеялись". Хацкевич вспомнил, как в бытность игроком поздравил Лобановского с Новым годом
- АПЛ. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2. Безумие со счастливым концом
- МЮ отдал ван де Бека Айнтрахту в аренду с опцией выкупа
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
Комментарии 1