Гарри Кейн - лучший игрок 2023 года по системе "гол+пас" в топ-5 лиг Европы

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн стал лучшим игроком 2023 года в топ-5 европейских лиг по количеству результативных действий.

У англичанина суммарно 45 голов и ассистов, первую часть года он еще провел в "Тоттенхэме".

По 39 результативных действий имеют Килиан Мбаппе ("ПСЖ") и Мохамед Салах ("Ливерпуль"), они делят второе место. У Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити") - 38.

34 у Лаутаро Мартинеса ("Интер") и Антуана Гризманна ("Атлетико"), 33 у Луи Опенда ("Ланс"/"Лейпциг"), 32 у Олли Уоткинса ("Астон Вилла").

Напомним, Кейн перешел в "Баварию" в августе 2023 года.