Мюнхенская "Бавария" может подписать лучшего бомбардира "Штутгарта" Серу Гирасси.

Если никто не выкупит 27-летнего нападающего зимой, то "Бавария" может выплатить отступные в размере 20 миллионов евро летом. И таким образом, будет иметь в составе двух лучших бомбардиров Бундеслиги.

Серу Гирасси сыграл 16 матчей, забил 19 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах этого сезона.