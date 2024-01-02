  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария может подписать лучшего бомбардира Штутгарта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария может подписать лучшего бомбардира Штутгарта

Германия

Серу Гирасси - второй лучший бомбардир Бундеслиги

Бавария может подписать лучшего бомбардира Штутгарта

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" может подписать лучшего бомбардира "Штутгарта" Серу Гирасси.

Если никто не выкупит 27-летнего нападающего зимой, то "Бавария" может выплатить отступные в размере 20 миллионов евро летом. И таким образом, будет иметь в составе двух лучших бомбардиров Бундеслиги.

Серу Гирасси сыграл 16 матчей, забил 19 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Д и МЮ ведут переговоры по аренде Санчо
yellow-arrow
МЮ отдал ван де Бека в Айнтрахт, Лейпциг уже с топ-подписанием. Таблица трансферов клубов Бундеслиги
yellow-arrow
Гарри Кейн - лучший игрок 2023 года по системе "гол+пас" в топ-5 лиг Европы
Бавария (Мюнхен) Штутгарт Серу Гирасси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport bild
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости