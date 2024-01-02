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Бавария может подписать лучшего бомбардира Штутгарта
Серу Гирасси - второй лучший бомбардир Бундеслиги
Мюнхенская "Бавария" может подписать лучшего бомбардира "Штутгарта" Серу Гирасси.
Если никто не выкупит 27-летнего нападающего зимой, то "Бавария" может выплатить отступные в размере 20 миллионов евро летом. И таким образом, будет иметь в составе двух лучших бомбардиров Бундеслиги.
Серу Гирасси сыграл 16 матчей, забил 19 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах этого сезона.
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Источник:sport bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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