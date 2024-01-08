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Бавария проявляет интерес к румынскому защитнику Дженоа

Германия

Раду Дрэгушин интересен Баварии

Бавария проявляет интерес к румынскому защитнику Дженоа

Фото: Getty Images

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к румынскому защитнику "Дженоа" Раду Дрэгушину, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, главный тренер "Баварии" и руководство мюнхенского клуба обсуждали кандидатуру Дрэгушина, который также интересен "Тоттенхэму". Напомним, ранее сообщалось, что представители "шпор" усиленно работают над приобретением Раду.

В текущем сезоне Дрэгушин провел за "Дженоа" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 10 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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