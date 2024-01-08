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Бавария проявляет интерес к румынскому защитнику Дженоа
Раду Дрэгушин интересен Баварии
Фото: Getty Images
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к румынскому защитнику "Дженоа" Раду Дрэгушину, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, главный тренер "Баварии" и руководство мюнхенского клуба обсуждали кандидатуру Дрэгушина, который также интересен "Тоттенхэму". Напомним, ранее сообщалось, что представители "шпор" усиленно работают над приобретением Раду.
В текущем сезоне Дрэгушин провел за "Дженоа" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 10 млн евро.
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