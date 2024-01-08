Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории
Легендарный футболист умер в возрасте 78 лет
Легенда немецкого и мирового футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.
Франц страдал болезнью Альцгеймера. Трагическое известие подтвердила его семья. Несколько дней назад его брат обеспокоил всех, когда говорил о состоянии здоровья Беккенбауэра:
"Если я скажу, что он хорошо себя чувствует, то совру, но я не люблю врать."
Франц выиграл чемпионат мира с Германией в 1974 году, а затем победил как тренер в 1990 году. За всю свою карьеру сыграл 582 матча, забил 74 гола и отдал 75 ассистов. Но в последнее время не появлялся на публике.
Franz Beckenbauer, a German football legend, died on Sunday at the age of 78, his family told dpa. pic.twitter.com/OkTgwaXo4C— dpa news agency (@dpa_intl) January 8, 2024
Популярное сейчас
- В возрасте 42-х лет умер Богдан Шершун
- Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной
- Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины
- Лунин против Атлетико и, возможно, Барсы, топ-соперник для Трубина. Расписание футбола на 8 - 14 января
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 4