  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории

Германия
Обновлено

Легендарный футболист умер в возрасте 78 лет

Умер Франц Беккенбауэр, один из величайших футболистов в истории

twitter

Новина українською

Легенда немецкого и мирового футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Франц страдал болезнью Альцгеймера. Трагическое известие подтвердила его семья. Несколько дней назад его брат обеспокоил всех, когда говорил о состоянии здоровья Беккенбауэра:

"Если я скажу, что он хорошо себя чувствует, то совру, но я не люблю врать."

Читайте такжеFranz Beckenbauer. Как Кайзер эксплуатировал статус звезды задолго до Бекхэма и Роналду

Франц выиграл чемпионат мира с Германией в 1974 году, а затем победил как тренер в 1990 году. За всю свою карьеру сыграл 582 матча, забил 74 гола и отдал 75 ассистов. Но в последнее время не появлялся на публике.

По теме
yellow-arrow
Ватцке покинет пост гендиректора Боруссии Д в 2025 году
yellow-arrow
Бавария проявляет интерес к румынскому защитнику Дженоа
yellow-arrow
Боруссия рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dpa_intl
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дрюон (Одесса)
08.01.2024 в 20:20
Розпочався високосний рік... Чомусь в ці роки більше, ніж в інші, людей уходить. Забобон, звісно, але...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Дрюон (Одесса)
08.01.2024 в 20:20
Розпочався високосний рік... Чомусь в ці роки більше, ніж в інші, людей уходить. Забобон, звісно, але...
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.01.2024 в 20:08
Вічна пам'ять!
Ответить
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
08.01.2024 в 19:13
Три дні тому пішов з життя Маріо Загало, сьогодні Франц Бекенбауер... Дві Великі людини, які вигравали Чемпіонат світу і як гравці, і як головні тренери...
Ответить
3
0
Лекарь (село Дарниця)
08.01.2024 в 18:57
Оооо, яка сумна новина... Пішов з життя Кайзер Франц...
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости