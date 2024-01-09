Виктор Бонифас пропустит Кубок Африки и два месяца тренировок

Немецкий "Байер" получил плохие новости о травме своего нападающего Виктора Бонифаса.

"Во время подготовки к Кубку Африки Виктор получил травму мышц и сухожилий правой приводящей мышцы и в ближайшие дни будет прооперирован", - говорится в заявлении "Байера" в соцсетях.