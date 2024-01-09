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Виктор Бонифас пропустит Кубок Африки и два месяца тренировок
Немецкий клуб получил плохие новости
Немецкий "Байер" получил плохие новости о травме своего нападающего Виктора Бонифаса.
"Во время подготовки к Кубку Африки Виктор получил травму мышц и сухожилий правой приводящей мышцы и в ближайшие дни будет прооперирован", - говорится в заявлении "Байера" в соцсетях.
Ожидается, что Виктор Бонифас вернется к тренировкам в конце февраля.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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