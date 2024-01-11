Эрик Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с Баварией

Центральный защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер в эти минуты находится в Мюнхене. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 29-летний футболист прибыл в Германию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Баварией". Ранее стало известно, что мюнхенский клуб договорился со "шпорами" о полноценном трансфере англичанина.

Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.