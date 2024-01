Эрик Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с Баварией

Центральный защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер в эти минуты находится в Мюнхене. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 29-летний футболист прибыл в Германию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Баварией". Ранее стало известно, что мюнхенский клуб договорился со "шпорами" о полноценном трансфере англичанина.

Дайер выступает за "Тоттенхэм" с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.

???????? EXCLUSIVE NEWS ERIC DIER: He’s a new player of FC Bayern!



➡️ He has arrived at the airport now!

➡️ Medical today!



Dier told me: „FC Bayern is an amazing club. Amazing!“ #THFC@SkySportDE ???????????????????????????? pic.twitter.com/ckq8VS2yuW