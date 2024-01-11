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Бавария официально объявила о трансфере Эрика Дайера
Договор действует до конца этого сезона
Мюнхенская "Бавария" подписала контракт с Эриком Дайером, который перешел из "Тоттенхэма".
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Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год. Защитник сборной Англии наденет футболку под номером 15.
"Мы рады, что смогли подписать Эрика Дайера. Он давно был в наших планах. Он будет важным игроком нашей команды", - сказал спортивный директор Кристоф Фройнд.
За "Тоттенхэм" Дайер играл с 2014 года, он перешел из "Спортинга" за 4 миллиона фунтов стерлингов.
#FCBayern have completed the signing of Eric Dier! ✍️— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 11, 2024
???? https://t.co/ljuCb1Wsso#MiaSanMia pic.twitter.com/tNq2xq7tdk
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