Бавария официально объявила о трансфере Эрика Дайера

Мюнхенская "Бавария" подписала контракт с Эриком Дайером, который перешел из "Тоттенхэма".

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год. Защитник сборной Англии наденет футболку под номером 15.

За "Тоттенхэм" Дайер играл с 2014 года, он перешел из "Спортинга" за 4 миллиона фунтов стерлингов.

