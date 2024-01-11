  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария официально объявила о трансфере Эрика Дайера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария официально объявила о трансфере Эрика Дайера

Германия
Обновлено

Договор действует до конца этого сезона

Бавария официально объявила о трансфере Эрика Дайера

twitter

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" подписала контракт с Эриком Дайером, который перешел из "Тоттенхэма".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год. Защитник сборной Англии наденет футболку под номером 15.

"Мы рады, что смогли подписать Эрика Дайера. Он давно был в наших планах. Он будет важным игроком нашей команды", - сказал спортивный директор Кристоф Фройнд.

За "Тоттенхэм" Дайер играл с 2014 года, он перешел из "Спортинга" за 4 миллиона фунтов стерлингов.

По теме
yellow-arrow
Бавария – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 12.01.2024
yellow-arrow
Официально: РБ Лейпциг продлил контракт со своим защитником
yellow-arrow
Вернулся домой. Санчо прокомментировал переход в Боруссию
Бавария (Мюнхен) Эрик Дайер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости