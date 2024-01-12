Бундеслига, 17-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Хоффенхайм 3:0

Голы: Мусиала 18, 70, Кейн 90+1

"Бавария" стартовала после зимнего перерыва с неубедительной победы над "Хоффенхаймом". Несмотря на разгромный счёт, гости долго оставались в игре, и если бы не роскошный перфоманс Мануэля Нойера в начале второго тайма, зинсхаймцы вполне могли бы претендовать на позитивный результат.

"Бавария" как всегда стартовала неспешно. Быстро захватили инициативу, но ничего из своего владения не выжимала – куча потерь на чужой трети и комбинаций, прерванных задолго до завершения. Традиционные проблемы команд Тухеля при взломе низкого и насыщенного оборонительного блока. В этом блоке у гостей было 4 номинальных форварда в составе, выжидавших своего редкого шанса.

Тухель всерьёз уважил контратакующую банду Пеллегрино Матараццо, которая до этого забивала в 20 последних матчах Бундеслиги подряд. И сделал всё для предотвращения динамичных эпизодов из игры, родной стихии соперника, – "Бавария" шикарно реагировала на потери мяча, Упамекано и Дэвис в зачатке убили тонну потенциальных атак. И создавали в основном либо с переходных эпизодов, либо со стандартов.

Неудивительно, что в первые полчаса "Бавария" лишь один раз пробила по воротам. Зато забила. Мусиала и Сане остроумно разыграли корнер, который закончился точным выстрелом Джамала в дальнюю лузу с крайне острого угла. Поведя в счёте, баварцы даже и не думали лезть на рожон, перейдя на контроль без риска. В итоге до перерыва "Баварии" удалось усыпить тысячи телезрителей монотонным перекатыванием мяча.

Но во втором тайме все слушатели были резко разбужены серией выкриков в честь Мануэля Нойера. "Хоффенхайм" весело и азартно попёр вперёд во второй половине, к чему "Бавария" оказалась вообще не готова. Продолжили играть излишне спокойно, не раз накликав беду на свои ворота. В дебюте тайма гости имели три великолепных шанса сравнять счёт, но Нойер тащил сегодня как в старые добрые. Вынул из девятки удар вплотную от Байера. Выиграл рандеву у Крамарича, которых любезно свёл Упамекано. И напоследок напугал того же Байера, поспешившего с ударом и влепившего в перекладину с нескольких метров.

Это был крайне нервный отрезок, но благодаря своему вратарю "Бавария" его пережила. И через 5 минут Мусиала снова блеснул индивидуальным мастерством, сняв вопросы. Шикарно разобрался на подступах в штрафной, издевательски просто разыграл с Сане стенку и оформил дубль. Удаление Премеля ещё через пару минут окончательно убило игру, и напоследок ещё и Кейн отметился своим очередным голом с передачи Горецки.

3:0. Кейн повторяет рекорд Левандовски по голам в первом круге (22). Сане оторвался ещё на две передачи в таблице ассистентов (теперь 10). "Бавария" установила рекорд Бундеслиги благодаря 65-му кряду домашнему результативному матчу. Но за всеми сегодняшним цифрами, включая счёт на табло, скрылась не самая уверенная игра "рекордмайстра" после рестарта сезона.

Бавария: Нойер – Лаймер , Упамекано, де Лигт, Дэвис – Геррейру (Горетцка, 78), Киммих, (Павлович, 78) – Мюллер (Коман, 73), Мусиала (Шупо-Мотинг, 87), Сане (Тель, 73) – Кейн.

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Нсоки, Кабак, Гриллич, Бюльтер (Сков, 79) – Штах, Крамарич (Тохумджу, 79), Бюльтер (Сков, 79) – Вегорст (Бебу, 79), Байер (Бекер, 84)

Предупреждения: Павлович 83 – Штах 16, Премель 42

Удаление: Премель 74