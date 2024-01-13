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"В некоторых моментах нам понадобилось немного везения": Тухель о победе над Хоффенхаймом
Главный тренер Баварии оценил победу команды
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Вчера в рамках 17 тура чемпионата Германии "Бавария" сыграла с "Хоффенхаймом", 3:0. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал победу:
"Во время матчей нам по-прежнему не всегда хватает желания, радости и жажды. Но в целом сегодня было приятно наблюдать за игрой. В некоторых моментах нам понадобилось немного везения, когда Мануэль Нойер сделал несколько хороших сейвов и соперник мог сравнять счет. В итоге мы добились комфортной победы, дело сделано", — сказал Тухель.
Напомним, "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 41 очко.
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