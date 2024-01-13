"В некоторых моментах нам понадобилось немного везения": Тухель о победе над Хоффенхаймом

Вчера в рамках 17 тура чемпионата Германии "Бавария" сыграла с "Хоффенхаймом", 3:0. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал победу:

"Во время матчей нам по-прежнему не всегда хватает желания, радости и жажды. Но в целом сегодня было приятно наблюдать за игрой. В некоторых моментах нам понадобилось немного везения, когда Мануэль Нойер сделал несколько хороших сейвов и соперник мог сравнять счет. В итоге мы добились комфортной победы, дело сделано", — сказал Тухель.