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Бавария в матче против Хоффенхайма побила голевой рекорд, Кейн повторил достижение Левандовского

Германия

Очередные достижения немецкого гранда

Бавария в матче против Хоффенхайма побила голевой рекорд, Кейн повторил достижение Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке Бундеслиги "Бавария" разгромила на "Альянце Арене" в Мюнхене "Хоффенхайм" со счетом 3:0.

"Пивовары" отличились в 65 домашнем матче Бундеслиги подряд. Это рекорд за всю историю чемпионата Германии. "Бавария" стабильно забивает с февраля 2020 года.

Также статистический портал отмечает, что Харри Кейн, ставший автором третьего мяча в этом поединке, повторил достижение Роберта Левандовского. Оба нападающих являются рекордсменами по количеству забитых голов в первом круге Бундеслиги: по 22 мяча.

Отметим, что поляк отличился столько в сезоне 2020/2021. В итоге он побил рекорд Герда Мюллера, забив за весь турнир 41 гол.

"Бавария" идет на второй позиции чемпионата, а Кейн возглавляет бомбардирскую гонку первенства.

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Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Максим Кучер
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