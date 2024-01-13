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Бавария в матче против Хоффенхайма побила голевой рекорд, Кейн повторил достижение Левандовского
Очередные достижения немецкого гранда
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке Бундеслиги "Бавария" разгромила на "Альянце Арене" в Мюнхене "Хоффенхайм" со счетом 3:0.
"Пивовары" отличились в 65 домашнем матче Бундеслиги подряд. Это рекорд за всю историю чемпионата Германии. "Бавария" стабильно забивает с февраля 2020 года.
Также статистический портал отмечает, что Харри Кейн, ставший автором третьего мяча в этом поединке, повторил достижение Роберта Левандовского. Оба нападающих являются рекордсменами по количеству забитых голов в первом круге Бундеслиги: по 22 мяча.
Отметим, что поляк отличился столько в сезоне 2020/2021. В итоге он побил рекорд Герда Мюллера, забив за весь турнир 41 гол.
"Бавария" идет на второй позиции чемпионата, а Кейн возглавляет бомбардирскую гонку первенства.
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