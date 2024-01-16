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Тухель - о чемпионской гонке с Байером: Борьба будет идти до самого конца сезона
Тренер Баварии ожидает, что гонка за титул будет продолжаться до конца
Фото: twitter.com/FCBayern
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель ожидает, что гонка за титул в Бундеслиге продлится до самого конца нынешнего сезона.
"К игре с "Байером" мы хотим подойти в состоянии, когда нас будет отделять только одна победа от того, чтобы обогнать их. Ситуация понятна: нам есть что терять, у них есть преимущество. Возможно, нейтральный зритель ждет, что чемпионский титул выиграет другая команда, ведь в прошлом сезоне этого не произошло.
Сейчас идет настоящая гонка за титул. "Байер" - невероятная команда. И не забывайте, насколько хорош "Штутгарт". "Лейпциг" тоже рядом. Гонка продолжается, пока только середина пути. Борьба будет идти до самого конца", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
По состоянию на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги лидирует "Байер", который набрал 45 очков. Второе место занимает "Бавария" (41 очко), которая провела на один матч меньше.
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