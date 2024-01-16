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Президент немецкой Герты Кай Бернштейн ушел из жизни в возрасте 43 лет
Герта оплакивает потерю Кая Бернштейна
Hertha
Президент немецкой "Герты" Кай Бернштейн скоропостижно скончался в возрасте 43 лет.
"Герта" оплакивает потерю Кая Бернштейна. Сегодня, во вторник, клуб получил ужасную новость о том, что президент Кай Бернштейн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его комитеты и сотрудники потрясены и глубоко шокированы", - написано в официальном аккаунте "Герты" в Twitter.
Напомним, Бернштейн занял пост президента "Герты" в июле 2022 года. До этого немецкий специалист был одним из тех, кто основал крупнейший фан-клуб "Герты" - "Берлинские Арлекины 98", - и в течение многих лет был на восточной трибуне заведующим.
В нынешнем сезоне "Герта" выступает во второй Бундеслиге. После 17 туров берлинский клуб набрал 25 очков и занимает седьмое место.
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