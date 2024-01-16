Томас Тухель: В Англии я чувствовал больше признания

Томас Тухель считает, что в Германии его ценят меньше, чем в Англии.

- Вы чувствуете, что в Англии вас ценили больше, чем в Германии?

- Да. Довольно простой вопрос.

Чувствую, что в Германии все относятся друг к другу критически - особенно к игрокам и тренерам. От этого очень сложно убежать. Такая ситуация, и так уже продолжается много лет.

В Англии я чувствовал больше признания, да, - сказал главный тренер "Баварии" в интервью ESPN.