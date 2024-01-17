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Тухель: Меня больше ценили в Англии

Германия

Нотки ностальгии от наставника Баварии

Тухель: Меня больше ценили в Англии

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель вспомнил свой период на посту наставника "Челси".

"Я чувствую, что мы очень критически относимся друг к другу в Германии, особенно по отношению к игрокам и тренерам. Очень сложно этого избежать. Такая ситуация существует уже на протяжении многих лет. В Англии я чувствовал себя более ценным", - приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, что во главе "Челси" Тухель находился с 2021 по 2022 год, и завоевал за это время 3 титула: Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира. После возвращения в Германию 50-летний специалист привел "Баварию" к чемпионству в Бундеслиге в прошлом сезоне. На данный момент команда идет 2-й в турнирной таблице, отставая от лидера на 4 очка.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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