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Тухель: Меня больше ценили в Англии
Нотки ностальгии от наставника Баварии
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель вспомнил свой период на посту наставника "Челси".
"Я чувствую, что мы очень критически относимся друг к другу в Германии, особенно по отношению к игрокам и тренерам. Очень сложно этого избежать. Такая ситуация существует уже на протяжении многих лет. В Англии я чувствовал себя более ценным", - приводит слова Тухеля Goal.
Напомним, что во главе "Челси" Тухель находился с 2021 по 2022 год, и завоевал за это время 3 титула: Лига Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира. После возвращения в Германию 50-летний специалист привел "Баварию" к чемпионству в Бундеслиге в прошлом сезоне. На данный момент команда идет 2-й в турнирной таблице, отставая от лидера на 4 очка.
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