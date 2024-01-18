Флориан Вирц - лучший игрок месяца в Бундеслиге

Полузащитник "Байера" Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре.

В Бундеслиге Флориан забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в 4 матчах

В борьбе за награду он опередил нападающего "Баварии" Гарри Кейна и Лоиса Опенду и Хави Симонса из "РБ Лейпциг".