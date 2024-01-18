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Флориан Вирц - лучший игрок месяца в Бундеслиге
Вирц второй раз в этом сезоне получил награду
transfermarkt
Полузащитник "Байера" Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре.
В Бундеслиге Флориан забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в 4 матчах
В борьбе за награду он опередил нападающего "Баварии" Гарри Кейна и Лоиса Опенду и Хави Симонса из "РБ Лейпциг".
#BundesligaPOTM im Dezember: Florian #Wirtz ???? #FC24 @bayer04fussball @easportsfcde— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) January 18, 2024
➡️ https://t.co/3Rmh4sd7rJ pic.twitter.com/vN6EMfHMEE
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Источник:bundesliga
Опубликовал: Екатерина Власова
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