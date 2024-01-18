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Лидер Байера - лучший игрок месяца в Бундеслиге

Германия
Обновлено

Вирц второй раз в этом сезоне получил награду

Лидер Байера - лучший игрок месяца в Бундеслиге

transfermarkt

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Полузащитник "Байера" Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре.

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В Бундеслиге Флориан забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в 4 матчах

В борьбе за награду он опередил нападающего "Баварии" Гарри Кейна, и Лоиса Опенду и Хави Симонса из "РБ Лейпциг".

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Источник:
bundesliga
Опубликовал: Екатерина Власова
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